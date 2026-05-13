Firari Hükümlü Uzunköprü'de Yakalandı

Uzunköprü ilçesinde firari hükümlü yakalandı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 16 yıl 11 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Ş.Ö, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Mescit Mahallesi'nde yakalandı.

Hükümlünün işlemlerin ardından cezaevine teslim edileceği belirtildi.