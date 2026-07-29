Firari Hükümlü Yakalandı
Siverek'te 'kasten öldürme' suçundan 4 yıl 22 gün hapis cezası alan S.C. yakalandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hakkında 4 yıl 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda ekiplerce ilçede düzenlenen operasyonda, "kasten öldürme" suçundan hakkında 4 yıl 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.C. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Firari Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?