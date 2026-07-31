Firari Hükümlü Yakalandı
Afyonkarahisar'da 16 yıl 4 ay hapis cezası bulunan H.M. yakalanarak cezaevine gönderildi.
Afyonkarahisar'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte hakkında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, 16 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan H.M'yi kent merkezinde yakaladı.
Hükümlü, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA
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