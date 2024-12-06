Firari Kardeşler Nazilli'de Yakalandı

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari iki kardeş, yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan firari iki kardeşin adresini belirleyen polis, operasyon düzenledi.

Operasyonda çeşitli illerdeki toplam 86 olayla ilgili "konut dokunulmazlığını ihlal etme" ve "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçlarından 73 yıl 97 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.Ö. ile "hükümlü ve tutuklunun kaçması", "kasten yaralama" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma" suçlarından 11 yıl 1 ay hapis cezası olan kardeşi E.Ö. yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.