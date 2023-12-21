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Fırat Kalkanı Harekatı şehidi Göktan Özüpek, şehadetinin 7'nci yılında kabri başında anıldı - Son Dakika
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Fırat Kalkanı Harekatı şehidi Göktan Özüpek, şehadetinin 7'nci yılında kabri başında anıldı

Fırat Kalkanı Harekatı'nda Suriye'nin El-Bab bölgesinde 2016 yılında şehit olan Astsubay Piyade Üstçavuş Göktan Özüpek için şehadetinin 7'nci yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Fırat Kalkanı Harekatı şehidi Göktan Özüpek, şehadetinin 7\'nci yılında kabri başında anıldı
21.12.2023 - 15:20,
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Fırat Kalkanı Harekatı'nda Suriye'nin El-Bab bölgesinde 2016 yılında şehit olan Astsubay Piyade Üstçavuş Göktan Özüpek için şehadetinin 7'nci yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Kırklareli Şehitliği'nde gerçekleştirilen anma programına Kırklareli Valisi Birol Ekici, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Cüneyt Arıkan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu ve şehit ailesi ile kurum müdürleri katıldı.

Vali Ekici ve beraberindekiler Özüpek'in kabrine çiçek bıraktı. Özüpek'in özgeçmişinin okunduğu programda, dualar edildi.

Kırklareli Hızırbey Camisi'nde devam eden programda, Özüpek ve tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu.

Kaynak: AA
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