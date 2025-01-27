Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/ YPG'li 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok." ifadeleri kullanıldı.
Son Dakika › Güncel › Fırat Kalkanı'nda 4 Terörist Etkisiz Hale Getirildi - Son Dakika
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