Fırat Kalkanı'nda 8 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

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(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 8 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığının resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Fırat Kalkanı bölgesinde 8 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek" ifadelerine yer verildi.