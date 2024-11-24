Fırat Kalkanı'nda 9 Terörist Etkisiz Hale Getirildi - Son Dakika
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Fırat Kalkanı'nda 9 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

MSB, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı'nda 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

24.11.2024 13:16
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlenen 9 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin teröristlere nefes aldırmadığı belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Kahraman Mehmetçik, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 9 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Asil milletimizi terör belasından kurtarmak için mücadelemizi büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz."

Kaynak: AA

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