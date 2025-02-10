Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı'nda 3 PKK/YPG'li Terörist Etkisiz Hale Getirildi - Son Dakika
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Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı'nda 3 PKK/YPG'li Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı\'nda 3 PKK/YPG\'li Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadelesi devam ediyor.

10.02.2025 12:19  Güncelleme: 12:20
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MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 3 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Mehmetçiğin teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesi devam edecek" denildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı'nda 3 PKK/YPG'li Terörist Etkisiz Hale Getirildi - Son Dakika

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