Firavunla Yüz Yüze Tiyatrosu Van'da Sahnelendi

20.05.2026 11:38
Ahmet Yenilmez'in yönettiği oyun, acıların sahnedeki yansımasıyla sanatseverleri buluşturdu.

Yönetmenliğini ve başrol oyunculuğunu Ahmet Yenilmez'in üstlendiği "Firavunla Yüz Yüze" adlı tiyatro oyunu, Van'ın Muradiye ilçesinde sanatseverlerle buluştu.

Halkbank sponsorluğunda hazırlanan oyun, Muradiye Gençlik Merkezi'nde ücretsiz olarak sahnelendi.

Mehmet Akif Ersoy'un "Safahat" eserinden ilham alınarak hazırlanan oyunda, Birinci Dünya Savaşı'ndan Bosna, Irak, Suriye ve Gazze'ye uzanan acılar sahneye taşındı.

Hologram teknolojisinin de kullanıldığı oyunda, zaman zaman mazlum coğrafyalarda yaşanan savaşların insan hayatında bıraktığı izler sahneye yansıtıldı.

Program sonunda Muradiye Kaymakamı Furkan Taha Türkmenoğlu, Sanatçı Yenilmez'e çiçek ve hediye verdi.

Tiyatro oyununu Erciş Cumhuriyet Başsavcısı Burak Özcoşar, hakim ve savcılar ile çok sayıda vatandaş izledi.

Kaynak: AA

