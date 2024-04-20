- Fırtına Alaca'da çatıları uçurdu, ağaçlar devrildi
ÇORUM - Çorum'un Alaca İlçesi'nde etkili olan fırtına, bazı işyerlerinin çatısını uçurdu, ağaçlar devrildi.
Alaca'da öğleden sonra etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle sanayi sitesindeki bir çok işyerinin çatısı uçarken, Anadolu Kız İmam Hatip lisesi bahçesindeki çam ağaçların dalları kırıldı. Çorum caddesi üzerindeki bir evin çatısından kopan güneş enerjisi panelleri ise park halindeki bir aracın üzerine düştü.
İlçenin tamamında etkili olan fırtına her hangi bir can kaybı yada yaralanmaya neden olmazken çatısı uçan işyerlerinde ise maddi zarara yol açtı.
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