Fırtına Çatıyı Uçurdu

Fırtına binanın çatısını uçurdu... O anlar kamerada
HATAY - Hatay'da kuvvetli fırtınanın 3 katlı apartmanın metal çatısını uçurduğu anlar kameraya yansıdı.
Meteorolojinin uyarıda bulunduğu Hatay'da kuvvetli fırtına ve yağış gece saatlerinden itibaren etkisini hissettirmeye başladı. Gün boyu devam eden fırtına ve yağış, kentte hayatı olumsuz etkiledi. Antakya ilçesinde binaların çatılarında uçmalar yaşandı. Serinyol Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir apartmanın metal çatısının uçtuğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Korkutan görüntülerin yaşandığı anlarda cadde üzerinde kimsenin olmamasıysa olası kazayı önledi.
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