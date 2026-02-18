Fırtınada Mahsur Kalan 6 Personel Kurtarıldı

Yalova'nın Altınova ilçesinde tersanede bakım ve onarım için bağlı bulunan gemide fırtına nedeniyle mahsur kalan 6 personel tahliye edildi.
Altınova Tersaneler Bölgesi'ne bakım ve onarım için getirilen yabancı bayraklı "Sea Star Tilos" adlı yolcu gemisi, bağlı bulunduğu tersanede fırtınadan etkilendi.
Gemide bulunan 6 personel, ihbar üzerine bölgeye gelen Altınova Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından yangın merdiveni kullanılarak bulundukları yerden kurtarıldı.
Personelin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
