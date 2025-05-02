Fırtınada Sac Levha Motosiklete Çarptı - Son Dakika
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Fırtınada Sac Levha Motosiklete Çarptı

Kızıltepe'de fırtınada uçan sac levha, motosikletin üzerine yön değiştirerek yaralanmalara engel oldu.

02.05.2025 18:41
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1) FIRTINADA UÇAN LEVHA TELLERE ÇARPIP YÖN DEĞİŞTİRDİ, MOTOSİKLETTEKİLER ÖLÜMDEN DÖNDÜ

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde etkili olan fırtınada bir iş yerinin çatısından uçan sac levha, elektrik tellerine çarpıp yön değiştirdi. Bu sırada yoldan geçen motosikletteki 2 kişi ölümden döndü.

Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından dün akşam saatlerinde Mardin'de de fırtına etkili oldu. Kızıltepe ilçesindeki fırtınada bazı ev ve iş yerlerinin çatıları uçtu, elektrik direkleri ve ağaçlar devrildi. Dün akşam saatlerinde Sanayi Mahallesi'nde bir iş yerinin damında bulunan çatı malzemeleri de kuvvetli rüzgarla birlikte sokağa savruldu. Bir sac levha, sokaktan geçen ve üzerinde 2 kişi bulunan motosiklete doğru yöneldi. Elektrik tellerine çarpan levha yön değiştirirken, olayı cep telefonu ile görüntüleyen kişi o an panik yaşayarak motosikletlilere seslendi. O anlar saniye saniye kaydedilirken, olayda yaralanan olmadı.

Kaynak: DHA

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