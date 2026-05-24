Fıstık Bahçelerinde Hasar İncelemesi

Gaziantep'in Araban ilçesinde fıstık bahçelerindeki zarar incelendi.

Araban Ziraat Odası ve Sarımsak Üretici Birliği Başkanı Hasan Altun, ilçe genelinde etkili olan dolu, sağanak ve şiddetli rüzgarın Antep fıstığı bahçelerine verdiği zararı yerinde inceledi.

Üreticileri ve mahalle muhtarlarını ziyaret ederek fıstık ağaçlarındaki hasarı inceleyen Altun, Sarıtepe, Mehmet Gökçek, Fevzi Çakmak ve Sarıkaya mahalle muhtarlarıyla birlikte Sarıkaya Mahallesi'ndeki fıstık üreticileriyle bir araya geldi.

Üretici ve çiftçiler, Altun'a, tarlalarındaki zararları ve yetkililerden beklentilerini iletti.