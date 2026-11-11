Fizik Mühendisleri Odası İzmir Aliağa\'daki HABAŞ patlamasında hesap verme çağrısı yaptı

(ANKARA) - TMMOB Fizik Mühendisleri Odası, İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen patlamaya ilişkin açıklama yaptı. Patlamanın nedenlerinin bağımsız ve bilimsel bir incelemeyle ortaya çıkarılmasını isteyen Oda, "Üretim ve kar hedefleri hiçbir koşulda insan yaşamının önüne geçirilemez" ifadelerini kullandı. İş güvenliği denetimlerinin güçlendirilmesini ve ihmali bulunanların hesap vermesini talep etti.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Fizik Mühendisleri Odası, İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen patlamaya ilişkin 10 Kasım 2026 tarihinde yazılı açıklama yayımladı.

Patlamada işçilerin hayatını kaybetmesinden ve yaralanmasından derin üzüntü duyulduğu belirtilen açıklamada, olayın Türkiye'deki işçi sağlığı ve iş güvenliği sorunlarını yeniden gündeme getirdiği vurgulandı.

"ÜRETİM VE KAR HEDEFLERİ İNSAN YAŞAMININ ÖNÜNE GEÇİRİLEMEZ"

Ağır sanayi tesislerinde iş güvenliğinin temel bir sorumluluk olduğunu belirten Fizik Mühendisleri Odası, çalışanların yaşam hakkının ekonomik gerekçelerle ikinci plana atılamayacağını ifade etti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ağır sanayi tesislerinde işçi sağlığı ve güvenliği, üretim maliyetlerini azaltmaya yönelik bir unsur değil, insan yaşamını korumaya yönelik temel bir sorumluluktur. Üretim ve kar hedefleri hiçbir koşulda insan yaşamının önüne geçirilemez."

"İŞ KAZALARI KADER DEĞİLDİR"

Patlama gibi olayların önlenebilir olduğuna dikkat çeken Oda, bilimsel ve teknik gerekliliklerin yerine getirilmesi ile etkin denetimin sağlanmasının önemini vurguladı.

Açıklamada, "İş kazaları kader değildir! Bilimin ve tekniğin gereklerinin yerine getirildiği, etkin denetimin sağlandığı ve gerekli önlemlerin eksiksiz uygulandığı çalışma ortamlarında bu tür faciaların önüne geçilebilir" denildi.

PATLAMANIN NEDENLERİ İÇİN BAĞIMSIZ VE BİLİMSEL İNCELEME TALEBİ

Fizik Mühendisleri Odası, patlamanın bütün yönleriyle araştırılması gerektiğini belirterek üç temel talepte bulundu.

Oda, patlamanın nedenlerinin bağımsız ve bilimsel bir incelemeyle belirlenmesini, işverenin ve ilgili kurumların sorumluluklarının araştırılmasını ve ihmali bulunanların hesap vermesini istedi.

Ayrıca ağır sanayi tesislerinde iş güvenliği denetimlerinin etkinleştirilmesi ve kamusal denetimin güçlendirilmesi çağrısı yapıldı.

"İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞVERENLERİN İNİSİYATİFİNE BIRAKILAMAZ"

İş güvenliğinin kamusal sorumluluk temelinde ele alınması gerektiğini vurgulayan Fizik Mühendisleri Odası, açıklamasında şu değerlendirmeye yer verdi:

"İşçi sağlığı ve güvenliği piyasa koşullarına ve işverenlerin inisiyatifine bırakılamaz. Bu alan, kamusal sorumluluk ve toplum yararı temelinde ele alınmalıdır."

"İNSAN YAŞAMINI DEĞİL, ÜRETİMİ VE KARI ÖNCELEYEN ANLAYIŞ DEĞİŞMELİDİR"

İşçi ölümlerinin önlenmesi için bilimsel, teknik ve kamusal sorumlulukların yerine getirilmesi çağrısında bulunan Oda, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"İnsan yaşamını değil, üretimi ve karı önceleyen anlayış değişmelidir. İş cinayetlerinin önlenmesi için bilimsel, teknik ve kamusal sorumluluklar eksiksiz yerine getirilmelidir.

Yaşamını yitiren işçileri saygıyla anıyor, ailelerine başsağlığı; yaralılara acil şifalar diliyoruz."