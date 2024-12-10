FKGAL, SUAS 2025'te Türkiye'yi Temsil Edecek - Son Dakika
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FKGAL, SUAS 2025'te Türkiye'yi Temsil Edecek

FKGAL Havacılık Kulübü, insansız hava aracıyla SUAS 2025'te Türkiye'yi ilk kez temsil edecek.

10.12.2024 11:16
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Fahrettin Kerim Gökay Anadolu Lisesi (FKGAL) öğrencilerinin oluşturduğu havacılık kulübü, 24-26 Haziran'da ABD'de düzenlenecek insansız hava araçları yarışması Student Unmanned Aerial Systems (SUAS) 2025'te Türkiye'yi temsil edecek.

FKGAL Havacılık Kulübü öğrencileri, tasarladıkları insansız hava aracıyla ABD'de dünyanın dört bir yanından üniversite ve lise düzeyinde takımların yarışacağı SUAS 2025'e katılacak.

Ekibin çalışmalarını AA muhabirine anlatan öğretmen Semra Aktaş, T3 Vakfı'nda eğitim gören öğrencilerinin TEKNOFEST yarışmalarına katıldıklarını, okuldaki havacılık kulübünü ise 3 yıl önce kurduklarını söyledi.

Kulübün takım kaptanı 11. sınıf öğrencisi Mert Tayfur ise ilk sene kulübün altyapı çalışmalarının yapıldığını, sonraki yıllarda sponsorların desteğiyle okul bünyesinde atölye kurduklarını belirtti.

Atölyede 3 farklı insansız hava aracı prototipi geliştirip uçuşlarını yaptıktan sonra yurt dışındaki yarışmaları araştırmaya başladıklarını anlatan Tayfur, "Amerika'daki SUAS 2025 yarışmasına başvurduk ve kabul aldık. Yarışma 24-26 Haziran'da düzenlenecek." dedi.

SUAS'ın dünya çapında en prestijli insansız hava aracı yarışması olduğunun altını çizen Tayfur, "Yarışmaya 20 farklı ülkenin hem askeri hem sivil yüksek öğretim kurumları katılım sağlıyor. Ülkemizde bu yarışmaya katılmış lise yok, az sayıda üniversite takımımız düzenli olarak katılıyor. Biz bu sene ilke imza atarak, bu yarışmadan kabul alan ilk Türk lise takımı olduk." diye konuştu.

Tayfur, Türkiye'nin gelecekte daha iyi yerlerde olabilmesi için çalıştıklarını, bu nedenle bu alana yöneldiklerini sözlerine ekledi.

"Amacımız dışa bağımlılığı azaltmak"

Kulüp üyesi 11. sınıf öğrencisi Erdem Kürşat Bakır da yarışma için otonom şekilde çalışan insansız hava aracı istendiğini, tasarımını ve yazılımını yaptıktan sonra ürettikleri araçla yarışmaya kabul edildiklerini anlattı.

ABD'de düzenlenecek yarışmaya Türkiye'den 8 üniversitenin katılacağını aktaran Bakır, şunları kaydetti:

"Özellikle BAYKAR, TUSAŞ gibi şirketlere özenerek bu yola çıktık. İleride buralarda çalışma hayaliyle bu işlere başladık. Yerli ve milli teknoloji üretmek sadece bizim için değil, bütün Türkiye için önemli. Amacımız dışa bağımlılığı azaltmak."

Okul müdürü Muhammet Atilla ise gençlerin çalışmalarını gurur ve mutlulukla takip ettiklerini dile getirdi.

Kaynak: AA

Fahrettin Kerim Gökay, Anadolu Lisesi, Teknoloji, Havacılık, Türkiye, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel FKGAL, SUAS 2025'te Türkiye'yi Temsil Edecek - Son Dakika

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