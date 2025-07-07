Flamingolar İçin Can Suyu: Tuz Gölü'nde Sondaj Kanalı - Son Dakika
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Flamingolar İçin Can Suyu: Tuz Gölü'nde Sondaj Kanalı

07.07.2025 11:19
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Tuz Gölü'ndeki sondaj kanalı, kuraklık döneminde yavru flamingoların hayata dönmesini sağladı.

Türkiye'nin önemli sulak alanlarından Tuz Gölü'nde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından gölü beslemesi amacıyla açılan sondaj destekli kanal, kuluçkadan çıkan flamingo yavruları için umut oldu.

Flamingoların önemli üreme ve beslenme alanlarından biri olan Tuz Gölü'nde mevsimsel kuraklık ve su kaynaklarının azalması, özellikle kuluçka döneminde yavru flamingoların hayatta kalmasını zorlaştırıyor. Gölde kuluçkadan çıkan bazı yavru flamingolar, sudan uzaklaşarak koloniden ayrı düştü.

Durumu fark eden Doğaya Kuş Bakışı ve Ekoloji Derneği Başkanı Fahri Tunç, acil bir çözüm arayışına girdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından gölü beslemesi amacıyla açılan sondaj kanalını fark etti. Kanalın, göl suyunu takviye etme potansiyeli taşıdığını gören Tunç, ölmek üzere olan yavru flamingoları özenle toplayarak sondaj kanalına bıraktı.

Tunç'un bu müdahalesi ve kanalın sağladığı "can suyu" sayesinde, bitkin düşen yavru flamingolar yeniden hayata döndü. Kanal, hem Tuz Gölü'nün ekolojik dengesine katkı sağlaması hem de özellikle kurak dönemlerde göl ekosistemindeki canlılar için hayati önem taşıması açısından büyük bir rol oynadı.

"Sondaj kanalı can suyu oldu"

Tunç, AA muhabirine, Tuz Gölü'nde suların çekilmesiyle beraber koloniden ayrılan ve ölmek üzere olan yavru flamingolara, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açılan sondaj kanalının can suyu olduğunu söyledi.

Yaklaşık 35 yavru flamingoyu kanala bıraktığını belirten Tunç, şöyle konuştu:

"Kuraklığa bağlı olarak suların çekilmesi flamingo popülasyonunda düşüşlerin olmasına sebep oluyor. Tuz Gölü'nde sular çekilmiş durumda. Bundan kaynaklı, koloniden ayrı düşen flamingo yavrularını kanala getiriyorum. Bu kanal, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açılan sondaj kanalı. Kanal sayesinde, Tuz Gölü besleniyor ve sadece flamingo değil diğer kuş türlerine de hayat suyu oluyor. Flamingo yavruları kanalda hayat bulduktan sonra tekrar kolonilere katılacak. Tuz Gölü'nün geleceği için hepimizin üzerine düşeni yapması gerekiyor. Bu yavruların yaşaması, gölün ekosisteminin ne kadar kırılgan olduğunu bir kez daha gösterdi."

Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Tuz Gölü, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Flamingolar İçin Can Suyu: Tuz Gölü'nde Sondaj Kanalı - Son Dakika

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