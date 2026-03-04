Flamingolar, Taşkınla Gelen Cennette - Son Dakika
Flamingolar, Taşkınla Gelen Cennette

04.03.2026 18:00
Söke'de taşkın bölgeleri flamingolara ve su kuşlarına ev sahipliği yapıyor.

Aydın'ın Söke ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle su altında kalan tarım arazileri flamingolara yaşam alanı oldu.

İlçede etkili olan yağışlar sonrası Büyük Menderes ve Sarıçay nehirleri taştı. Taşkın nedeniyle kırsal Kalcık Mahallesi'nde yerleşim yerleri ve tarım arazileri su altında kaldı.

Büyük bir bölümü su altında kalan tarım arazileri, başta flamingolar olmak üzere birçok su kuşuna ev sahipliği yapıyor.

Bölgede yaptığı inceleme sonrasında yazılı açıklama yapan Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, taşkınların yalnızca bir afet olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirtti.

Sürücü, şunları kaydetti:

"Kalcık'ın arkasındaki sular altında kalan tarlalar, yüzlerce flamingoya ev sahipliği yaparak adeta bir kuş cennetine dönüşmektedir. Sular çekildiğinde tarlalar, kuşların beslenmesine imkan sağlayan zengin besin kaynaklarıyla dolmakta, azmaklarda ve tarlalarda kalan sucul canlılar hem kuşlar için önemli bir besin zinciri oluşturmakta hem de yöre insanına doğal bir destek sunmaktadır."

Kaynak: AA

