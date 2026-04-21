Flintlock-2026 Tatbikatı Libya'da

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Libya'da düzenlenen Flintlock-2026 Çok Uluslu Özel Kuvvetler Tatbikatı'nın deniz safhasından görüntü paylaştı.

MSB'nin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, dost ve müttefik ülkelerin özel kuvvet unsurlarını bir araya getiren Flintlock-2026 Tatbikatı'nın, Libya'nın egemenliği ve bağımsızlığına verilen güçlü desteğin yanı sıra müşterek harekat kabiliyetini geliştirmeye devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Tatbikatın deniz safhasında, 18 Nisan'da TCG Gelibolu fırkateynine konuşlu SH-70 helikopteri ve gemide görevli SAT timinin katılımıyla Sirte Deniz Eğitim Sahası'nda 'Helikopterden Halatla İniş Eğitimi', 19 Nisan'da SAT timi ve Libya personelinin katılımıyla 'Gemi Zapt ve Müsadere Eğitimi' gerçekleştirildi. Birlikte daha güçlü, birlikte daha hazırız." ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda, tatbikatın deniz safhasından görüntüler yer aldı.