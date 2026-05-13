Florida'da ChatGPT Soruşturması

13.05.2026 09:31
Florida'da ChatGPT, silahlı saldırıda öneri verdiği iddiasıyla soruşturuluyor. OpenAI suçlamaları reddetti.

(ANKARA) -ABD'nin Florida eyaletinde Başsavcılık, OpenAI ve sohbet botu ChatGPT hakkında, geçen yıl Florida Eyalet Üniversitesi kampüsünde düzenlenen silahlı saldırıyla bağlantılı olarak ceza soruşturması başlattı. Eyalet yetkilileri, yapay zekanın saldırgana "önemli ölçüde tavsiye" verdiğinden şüphe duyuyor.

Florida Başsavcısı James Uthmeier, soruşturmanın kapsamının genişletildiğini ve OpenAI'ye resmi celp gönderildiğini açıkladı. Uthmeier, saldırıyı gerçekleştirmekle suçlanan Phoenix Ikner'in saldırı öncesinde ChatGPT ile "sürekli iletişim halinde" olduğunu ve ChatGPT'nin silah seçimi, mühimmat kullanımı ve kampüste en fazla öğrencinin bulunabileceği noktalar hakkında bilgi verdiğini söyledi.

Florida Başsavcısı Uthmeier, Florida'nın Tampa kentindeki bir etkinlikte yaptığı açıklamada, "Eğer ekranın diğer ucunda bir insan olsaydı, onu cinayetle suçluyor olurduk" dedi.

Yetkililere göre saldırgan, ChatGPT'ye hangi silahın kısa mesafede daha etkili olduğu, hangi mühimmatın hangi silahla uyumlu olduğu ve saldırının toplumda nasıl yankı uyandırabileceği gibi sorular yöneltti. Savcılık, soruşturma kapsamında yapay zeka sohbet botunun verdiği yanıtların saldırının planlanmasında etkili olup olmadığını inceliyor.

OPENAI: CHATGPT YALNIZCA KAMUYA AÇIK BİLGİLERİ PAYLAŞIYOR

OpenAI ise Florida Başsavcılığı'nın kendisine yönelttiği suçlamaları kabul etmedi. Şirket, ChatGPT'nin yalnızca internette kamuya açık biçimde bulunan bilgileri sunduğunu ve kullanıcıyı yasa dışı ya da şiddet içeren eylemlere teşvik etmediğini savundu. OpenAI ayrıca, saldırganla bağlantılı olduğu düşünülen hesabın tespit edilmesinin ardından güvenlik güçleriyle bilgi paylaşıldığını açıkladı.

OpenAI Sözcüsü Kate Waters  ABD merkezli NBC News'e yaptığı açıklamada, "ChatGPT bu korkunç suçtan sorumlu değil. Bu olayda ChatGPT, internette kamuya açık kaynaklarda geniş biçimde bulunabilecek sorulara olgusal yanıtlar verdi ve yasa dışı ya da zararlı faaliyetleri teşvik etmedi" ifadelerini kullandı.

OPENAI "İNSAN YARARI" MİSYONUNDAN SAPTIĞI İDDİASIYLA DA YARGILANIYOR

Soruşturma, yapay zeka şirketlerinin güvenlik önlemleri ve hukuki sorumluluklarına ilişkin küresel tartışmaların arttığı bir dönemde geldi. OpenAI ayrıca Elon Musk'ın açtığı ve şirketin kuruluşta benimsediği "insanlık yararına güvenli yapay zeka geliştirme" misyonundan uzaklaştığını öne süren ayrı bir davayla da karşı karşıya bulunuyor. Musk, şirketin başlangıçtaki kar amacı gütmeyen yapısından uzaklaşarak ticari ve kapalı bir modele yöneldiğini savunuyor.

NE OLMUŞTU?

Geçen yıl Nisan ayında ABD'nin Florida eyaletinde gerçekleşen saldırıda iki kişi hayatını kaybetmiş, altı kişi yaralanmıştı. Hakkında birinci derece cinayet ve cinayete teşebbüs suçlamaları bulunan Ikner suçlamaları reddederken, davanın ekim ayında görülmesi bekleniyor.

Kaynak: ANKA

