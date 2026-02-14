FN Herstal'de İşçi Eylemi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

FN Herstal'de İşçi Eylemi

14.02.2026 12:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Belçika'daki FN Herstal fabrikasında işçiler, İsrailli askeri yetkilinin ziyaretine protesto etti.

Belçika'nın önde gelen silah üreticilerinden FN Herstal fabrikasında çalışan bazı işçilerin, fabrikaya bir İsrailli askeri yetkilinin geldiği iddiası üzerine iş bırakma eylemi yaptığı bildirildi.

Hind Receb Vakfının Kurucusu ve Başkanı Dyab Abou Jahjah, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, FN Herstal'de çalışan işçilerin, dün İsrailli bir askeri yetkilinin fabrikada ağırlandığını öğrendikten sonra makineleri durdurup üretimi geçici olarak askıya aldığını ve fabrika girişlerini kapattığını belirtti.

Abou Jahjah, ziyareti gerçekleştirdiği öne sürülen kişinin Belçika'daki İsrail askeri ataşesi Moshe Tetro olması halinde bu kişi hakkında halihazırda savaş suçlusu olması nedeniyle Belçika hükümetine sınır dışı edilmesi çağrısı yaptıklarını ve Aralık 2024'te Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) başvuruda bulunduklarını kaydetti.

Fabrikadaki protestoyla net bir mesaj verildiğini vurgulayan Abou Jahjah, "Gazze harap edilirken, hiçbir silah fabrikasının suç ortaklığına izin verilmeyecek." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Belçika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel FN Herstal'de İşçi Eylemi - Son Dakika

İki kadının parçalanarak öldürüldüğü dehşet evinde ’beyaz valiz’ detayı İki kadının parçalanarak öldürüldüğü dehşet evinde 'beyaz valiz' detayı
Galatasaray’ın eski hocası Premier Lig devinin başına geçiyor Galatasaray'ın eski hocası Premier Lig devinin başına geçiyor
Trump’ın “Hakkında konuşmam yasak“ dediği gizli silah: Discombobulator Trump'ın "Hakkında konuşmam yasak" dediği gizli silah: Discombobulator
Aileyi yıkan yasak aşkın görüntüsü Çocuklarını öldürüp intihar etti Aileyi yıkan yasak aşkın görüntüsü! Çocuklarını öldürüp intihar etti
İslam Memiş altın yatırımcısını uyardı: Sizi çatır çatır soyacaklar İslam Memiş altın yatırımcısını uyardı: Sizi çatır çatır soyacaklar
İngiltere’de Filistin destekçisi “Palestine Action“ grubuna yönelik “terör“ yasağına yargı engeli İngiltere'de Filistin destekçisi "Palestine Action" grubuna yönelik "terör" yasağına yargı engeli

13:50
30 milyon dolarlık soygunun kamera görüntüleri ortaya çıktı
30 milyon dolarlık soygunun kamera görüntüleri ortaya çıktı
12:56
Mecliste ’’Cemevi’’ kavgası ’’Adam yerine koymayın onu’’ dedi, ortalık karıştı
Mecliste ''Cemevi'' kavgası! ''Adam yerine koymayın onu'' dedi, ortalık karıştı
12:14
Çöken istinat duvarı 7 aracı yuttu
Çöken istinat duvarı 7 aracı yuttu
11:45
Evini satmak isteyenler dikkat: Yeni sistem yarından itibaren devreye giriyor
Evini satmak isteyenler dikkat: Yeni sistem yarından itibaren devreye giriyor
11:35
Bagajdan çalınan 30 milyon dolar İBB rüşvet soruşturmasına uzandı
Bagajdan çalınan 30 milyon dolar İBB rüşvet soruşturmasına uzandı
11:17
Feci son Tartıştığı kızın kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi
Feci son! Tartıştığı kızın kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2026 14:23:08. #7.11#
SON DAKİKA: FN Herstal'de İşçi Eylemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.