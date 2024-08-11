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Foça Belediyesi'nin şehir merkezine döktüğü çöplere AK Parti'li Arslan'dan tepki

İZMİR - Foça Belediyesinin Yenifoça şehir merkezde Oruç Reis Caddesi üzerindeki araziye çöp dökmesi, sosyal medyada gündem olunca AK Parti Foça İlçe Başkanı Ümit Arslan bölgede incelemelerde bulundu.

Sıcakların etkisi ile yayılan çöp kokusu ve atılan çöplerin şehir merkezine rüzgarın etkisi ile gelmesi üzerine şikayetler artınca, Arslan Foça Belediyesi tarafından çöp dökümü yapılan bölgeye gitti durumu yerinde tespit etti.

Arslan, çöp döküm alanında inceleme yaptığı sırada çöp dökmeye gelen Foça Belediyesi işçileri ile karşılaştı. Arslan belediye işçilerine " Şehrin göbeğine 50 metre mesafeye çöp dökülmemesi gerekir yetkililerinizin bu konuda bilgisi var mı" diye sordu. Belediye işçisi " Bize verilen görevi yapıyoruz pek bir bilgimiz yok " dedi

İşçiler ile yaptığı konuşmada bölgeye çöp dökülmesinin doğru olmadığını söyleyen Arslan "Çöp dökülen yerin doğru bir yer olmadığını düşünüyorum. Baktığımızda burası arkeolojik sit alanı olarak gözüktüğü söyleniyor bu konuda gerekli çalışmaları başlattık. Eski metruk mezarlık Bölgesi'nin üstü burası. Şehre 50 metre mesafede döktüğünüz çöpler aşağıya doğru uçuyor. Bu şekilde uygun olmayan yere çöp dökülmesi Foça Belediyesi' ne yakışmıyor. Başkan Saniye Bora Fıçı seçimlerden önce Çiçek gibi Foça olacak diyordu. Çiçek gibi Foça burası mı?" diye konuştu

"Yangın tehlikesi mevcut"

Parke taşları, molozlar ve evde kullanılmayıp atılan malzemeler ve çöplerin evlere ve şehre yakın bir yere atılmasının kabul edilemez olduğunu ifade Aslan "Arkeolojik sit alanı olduğu söyleniyor, bu konuda gerekli araştırmayı başlattık. Belediyenin attığı çöplerin kokusu evlere kadar gidiyor bu konuda çok şikayet aldık. Hiç hoş bir şey değil 50 metre mesafe var şehir merkezi ile denize 500 metre. Orman yangınları bu sebeple çıkıyor, geçen hafta Foça' da yangın çıktı. Atılan çöplerin içerisinde cam var, şişe var bunların hepsi sıkıntı. Bir avuç ormanımız kaldı, bu çöplüğün üstü orman. Gerekli tedbirlerin alınması gerekir" açıklamasında bulundu.

Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı' ya sesleniyorum

"Buraya çöp dökme faaliyeti hiç hoş bir durum değil, yarın çevre şehircilik bakanlığına, anıtlar kuruluna, turizm kültür bakanlığına, ilçe sağlık müdürlüğümüze gerekli bilgileri vereceğim. Foça 'nın göbeğinde böyle bir çöplük kabul edilebilir bir durum değil. "dedi