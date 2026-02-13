Foça Belediyesi Ekipleri Yoğun Yağışlara Karşı Sahada Mücadeleyi Sürdürüyor

(İZMİR) - Foça Belediyesi ekipleri, kentte etkisini sürdüren sağanak yağışlara karşı mücadelesini aralıksız sürdürüyor. Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, "Tüm kurumlarımızla koordineli şekilde sahadayız" dedi.

Akdeniz'in batısı ve güneyinden gelen hava sistemlerinin etkisiyle oluşan alçak basınç, Foça'da da yoğun yağışa neden oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre ilçede iki gündür aralıksız devam eden yağışlarda toplam 58 milimetre yağış kaydedildi.

Yağışın ilk anından itibaren sahaya inen Foça Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde olası taşkın ve su baskınlarına karşı önlemlerini artırdı. Belediyeye bağlı birimler, riskli bölgelerde kontrollerini sıklaştırırken çalışmaların 24 saat esasına göre sürdürüldüğü bildirildi.

Fen İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yağmur suyu hatları ile mazgallarda temizlik ve kontrol çalışmaları eş zamanlı yürütülüyor. Özellikle düşük kotlu alanlar ve su birikintisi oluşan noktalarda anlık müdahaleler gerçekleştirilirken, ekiplerin sahada teyakkuz halinde görev yaptığı belirtildi. Çalışmalara İZSU ekipleri de destek veriyor.

Başkan Fıçı: "Tüm kurumlarımızla koordineli şekilde sahadayız"

Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, yürütülen çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, iki gündür etkisini sürdüren ve 58 milimetreye ulaşan yağışa karşı tüm ekiplerin görev başında olduğunu belirtti.

Başkan Fıçı, "Yağışın başladığı ilk andan itibaren, tüm imkanlarımızı seferber ederek ekiplerimizi sahaya yönlendirdik. Fen İşleri ve Zabıta birimlerimiz başta olmak üzere tüm ekiplerimiz risk taşıyan bölgelerde kontrollerini aralıksız sürdürüyor. Özellikle su birikintisi oluşan alanlarda hızlı müdahalelerde bulunarak günlük yaşamın olumsuz etkilenmemesi için yoğun bir çalışma yürütüyoruz" dedi.

İZSU ekipleriyle koordineli şekilde çalıştıklarını vurgulayan Fıçı, "Yağmur suyu hatları ve altyapı noktalarında İZSU ekipleriyle birlikte kontroller gerçekleştiriyoruz. Kurumlar arası iş birliği sayesinde kritik bölgelerde anlık müdahaleler yapılıyor. Amacımız herhangi bir taşkın ya da su baskını riskini en aza indirmek" ifadelerini kullandı.

Vatandaşların can ve mal güvenliğinin her zaman öncelikleri olduğunu belirten Fıçı, "Yağış süresince ekiplerimiz, tüm imkanlarıyla 24 saat esasına göre görev yapmaya devam edecek. Hemşerilerimizden ricamız; meteorolojik uyarıları dikkate almalarını ve olası bir olumsuzluk durumunda belediyemizle iletişime geçmeleridir" diye konuştu.

Foça Belediyesi'nin meteorolojik gelişmeleri yakından takip ettiği ve sahadaki çalışmaların aralıksız süreceği bildirildi.