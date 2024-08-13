Foça'da denize atlayan kişi kafasını betona çarptı, hayatını kaybetti

İzmir'in Foça ilçesi denize atlarken kafası betona çarpan kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki halk plajında, denize atlamaya çalışan İlhan Günay (55) kafasını betona çarptı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve arama-kurtarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Günay'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
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