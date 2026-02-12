Foça'da Düzensiz Göçmenler Kurtarıldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İzmir'in Foça ilçesi açıklarında lastik botun batması sonucu denizde mahsur kalan düzensiz göçmenlerin, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı helikopter yardımıyla kurtarıldığı anlara ilişkin görüntüleri paylaştı.

MSB'nin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Foça ve Karaburun arasında battığı bildirilen göçmen botu için Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı helikopterimiz bölgeye intikal ettirildi. Şiddetli rüzgar, sağanak yağış ve yüksek dalgalı denize rağmen, denizden kurtarılan iki kazazede Ege Üniversitesi Hastanesi acil ekiplerine teslim edilerek görev başarıyla tamamlandı."

Foça ilçesi açıklarında sabah saatlerinde düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botun batması sonucu 3 düzensiz göçmen ölmüş, 38 düzensiz göçmen kurtarılmıştı. Kaybolduğu değerlendirilen 4 kişi için arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.