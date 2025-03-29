Foça'da Kaza: Motosiklet Sürücüsü Ağır Yaralandı

İzmir'in Foça ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
Hülya Ö'nün (62) kullandığı 35 CFY 712 plakalı otomobil ile Alptuğ P. (23) idaresindeki 41 ATZ 765 plakalı motosiklet, Mustafa Kemal Mahallesi Oruç Reis Caddesi'nde çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Ağır yaralanan Alptuğ P, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Aliağa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hülya Ö, ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.
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