Foça'da Makilik Alanda Yangın
Foça'da çıkan yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor; ekipler kontrol altına almaya çalışıyor.
İzmir'in Foça ilçesinde makilik alanda çıkan yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.
Atatürk Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 5 helikopter, 11 arazöz ve dozer sevk edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına almak için müdahalesi sürüyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Foça'da Makilik Alanda Yangın - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?