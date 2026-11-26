Fon soruşturmalarında 638 şüpheliden 138'i tutuklu, 49'u aranıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adalet Bakanı Gürlek, fon soruşturmalarında 638 şüpheli bulunduğunu, bunlardan 138'inin tutuklu olduğunu açıkladı. Gürlek'e göre 300 şüpheliye adli kontrol uygulanırken 49 şüpheli hakkında yakalama kararı var.
Adalet Bakanı Gürlek: "Fon soruşturmalarında toplam 638 şüpheli bulunmaktadır. Şüphelilerden 138'i tutukludur. 300 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır. 49 şüpheli hakkında ise yakalama kararı mevcuttur"
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?