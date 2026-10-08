Fon soruşturmasında 3 gazeteci, şüpheli sıfatıyla ifade verecek - Son Dakika
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Fon soruşturmasında 3 gazeteci, şüpheli sıfatıyla ifade verecek

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Fon soruşturmasında 3 gazeteci, şüpheli sıfatıyla ifade verecek
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, fon soruşturmasına ilişkin olarak gazeteciler İsmail Saymaz, Murat Ağırel ve Şaban Sevinç’in şüpheli sıfatıyla ifadeleri alınması talimatını verdi.

İsmail Saymaz, Murat Ağırel ve Şaban Sevinç, fon soruşturması kapsamında dezenformasyon suçlamasıyla şüpheli sıfatıyla ifade vermeye çağrıldı.

3 GAZETECİ İFADEYE ÇAĞRILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında, soruşturmaya ilişkin kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açıklamalarda bulundukları suçlaması ile gazeteciler İsmail Saymaz, Murat Ağırel ve Şaban Sevinç, 'dezenformasyon' suçlamasıyla 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağırıldı.

BAKANLIK SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

Ticaret Bakanlığı, fon soruşturması kapsamında Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a yönelik ifadeleri ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle İsmail Saymaz ve Murat Ağırel hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan suç duyurusu dilekçesinde, Saymaz ve Ağırel'in katıldıkları bir televizyon programında, Bakan Bolat'a yönelik sarf ettikleri iddialara yer verilmişti.

Saymaz ve Ağırel'in, "kurgusal ve asılsız bilgileri manipülatif bir şekilde iç içe geçirip alenen yayarak, kamuoyu nezdinde Bakan Bolat'ın bahse konu hukuka aykırı fiili bizzat işlediği yönünde kasıtlı bir algı ve intiba oluşturmaya çalıştığı" belirtilen dilekçede, televizyon yayınının ardından sosyal medya mecralarında kamuoyunun yanıltılmasına sebebiyet verilmeye devam edildiği vurgulanmıştı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığıİsmail SaymazŞaban SevinçMurat Ağırel3. SayfaEkonomiGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • suat tufekci suat tufekci:
    süpersiniz hiç vakit kaybetmediniz ama fatma betül sayan kayaya gelince duymadım görnedim 11 5 Yanıtla
  • İSMAİL BOZKURT İSMAİL BOZKURT:
    yeter artık ya kabak tadı verdi nasıl bir dönemde yaşıyoruz arkadaş. 7 2 Yanıtla
    128547Ab& 128547Ab&:
    Atın 3 ünüde Silivri'ye Eko nun yanına hak yerini bulsun artık 1 4
    128547Ab& 128547Ab&:
    Beğenmezsen Yallah kankanin memleketi Iran a 0 0
  • zombiland82 zombiland82:
    Foncuları değil gerçekleri ortaya çıkaranları ifadeye çağırıyorlar şaka gibi 0 0 Yanıtla
  • 128547Ab& 128547Ab&:
    Atın bunların 3 ünüde Silivri'ye Eko nun yanına Okey oynarlar 0 0 Yanıtla
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