Fon soruşturmasında eski SPK Başkan Vekili Enver Usca dahil 4 şüpheli tutuklandı

Fon soruşturmasında eski SPK Başkan Vekili Enver Usca dahil 4 şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eski SPK Başkan Vekili Enver Usca'nın da aralarında yer aldığı 4 şüpheli, fon soruşturması kapsamında tutuklandı. Böylece soruşturmada tutuklananlar arasında eski SPK Başkan Vekili Enver Usca da bulunuyor.
Fon soruşturması kapsamında eski SPK Başkan Vekili Enver Usca'nın da aralarında bulunduğu 4 şüpheli tutuklandı.
Kaynak: AA
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