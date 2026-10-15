Fon soruşturmasında gazeteci Bahadır Özgür gizlilik ihlali suçlamasıyla gözaltına alındı - Son Dakika
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Fon soruşturmasında gazeteci Bahadır Özgür gizlilik ihlali suçlamasıyla gözaltına alındı

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Fon soruşturmasında gazeteci Bahadır Özgür gizlilik ihlali suçlamasıyla gözaltına alındı
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Halk TV'de görev yapan gazeteci Bahadır Özgür, akşam saatlerinde evinden soruşturmanın gizliliğini ihlal suçlamasıyla gözaltına alındı. Geçen hafta fon soruşturmasında Şaban Sevinç ile Mustafa Balcı tutuklanmış, İsmail Saymaz ile Murat Ağırel'e ev hapsi verilmişti.

(İSTANBUL) Kayyum atanan Halk TV'de görev yapan ve son dönemde fon soruşturmasıyla ilgili aydınlatıcı haberler yapan gazeteci Bahadır Özgür gözaltına alındı. Özgür'ün soruşturmanın gizliliğini ihlal ettiği gerekçesiyle gözaltına alındığı belirtiliyor.

"Fon krizi" soruşturmasıyla ilgili bazı paylaşımları ve haberleri gerekçe gösterilerek geçen hafta gözaltına alınan gazeteciler Şaban Sevinç ile Mustafa Balcı "halkı yanıltıcı bilgiye alenen yayma" suçlamasıyla tutuklanmış, İsmail Saymaz ile Murat Ağırel hakkında ise ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.

Aynı soruşturmayla ilgili haberleriyle dikkat çeken gazeteci Bahadır Özgür de akşam saatlerinde evinden soruşturmanın gizliliğini ihlal suçlamasıyla gözaltına alındı. Özgür'ün gözaltına alınmasıyla ilgili ayrıntılı açıklama yapılmadı.

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: Fon soruşturmasında gazeteci Bahadır Özgür gizlilik ihlali suçlamasıyla gözaltına alındı - Son Dakika
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