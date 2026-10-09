Fon krizi soruşturmasında iki gazeteci tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi

(İSTANBUL) "Fon krizi" soruşturmasına ilişkin bazı paylaşım ve haberleri gerekçe gösterilerek dün gece gözaltına alınan ve bu sabah İstanbul Adliyesi'ne götürülen gazeteciler Şaban Sevinç ile Mustafa Balcı tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı dün akşam saatlerinde gazeteciler İsmail Saymaz, Murat Ağırel ve Şaban Sevinç'in 'fon soruşturmasına ilişkin olarak basın yayın organları ve sosyal medya üzerinden kamuoyunu yanıltıcı nitelikle' açıklama yaptıklarını iddia ederek ifadeye çağrıldıklarını duyurdu.

Gazeteci Mustafa Balcı da aynı saatlerde ifade için adliyeye çağrıldığını duyurdu. Ancak ilerleyen saatlerde hem Mustafa Balcı hem Şaban Sevinç gözaltına alındı. Bu sabah Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürülen gazeteciler 15.30 sıralarında tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi.