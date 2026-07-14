Fontainebleau Ormanı'nda Yangın: 6 Gözaltı - Son Dakika
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Fontainebleau Ormanı'nda Yangın: 6 Gözaltı

14.07.2026 21:07
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Paris yakınlarındaki Fontainebleau Ormanı'nda çıkan yangınla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

Fransa'nın başkenti Paris'e 60 kilometre uzaklıktaki Fontainebleau Ormanı'nda yangın çıkardıklarından şüphelenilen 6 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Fontainebleau Ormanı'nda 2 farklı noktada devam eden yangında şu ana kadar 2 bin hektardan fazla alan küle döndü.

Fontainebleau Savcılığından yapılan açıklamaya göre, söz konusu ormanda farklı noktalarda yangın çıkardığından şüphe edilen 6 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlardan, biri gönüllü itfaiye eri olan 18 yaşındaki 2 kişi, iki ayrı noktada yangın çıkardıklarını itiraf etti.

İfade verenlerden biri kasıtlı bir şekilde, diğeri ise kazayla yangın çıkardığını savundu.

Gönüllü itfaiye eri, ormanın kapsadığı kentlerden olan Arbonne-la-Foret'de çakmak ve benzin kullanarak çalı çırpıyı ateşe verdiğini söyledi.

Diğer kişi ise Fontainebleau kentinde bir binicilik stadyumunun olduğu alana sigara izmaritini atarak kazayla yangın çıkardığını belirtti.

Savcılık, Fontainebleau Ormanı'ndan geçen A6 otoyolu kenarında çıkan ilk yangınlardan birinin yola yakın bir yerde yapılan çalışmalara bağlı olarak başlamış olabileceği ihtimalini araştırıyor.

Paris'e 60 kilometre uzaklıktaki Fontainebleau Ormanı'ndaki yangın 12 Temmuz'da başlamıştı.

Kaynak: AA

Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Dünya, Paris, Çevre, Doğa, Son Dakika

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