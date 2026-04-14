Ford Otosan, Ağır Ticari Araçlarda Teknolojik Dönüşüm İçin Devlet Desteği Aldı

Ford Otosan, Türkiye'de ağır ticari araçlar için hem motor hem şanzıman geliştiren ve üreten tek üretici konumunda bulunuyor. Şirket, bu yetkinliği yeni nesil güç aktarma teknolojileriyle genişleterek, ağır ticari araç üretiminde teknolojik derinliğini artırmayı ve Avrupa'daki büyümeyi desteklemeyi hedefliyor. Aynı zamanda daha yüksek katma değerli üretim ve nitelikli istihdam yaratılması da temel hedefler arasında yer alıyor.

Bu kapsamda, Euro-7 emisyon standartlarına uyum, sıfır emisyonlu araç üretimi ve yeni kabin dönüşümünü içeren projeler için yapılan teşvik başvurusu uygun bulunarak Proje Bazlı Devlet Yardımı kapsamında desteklenmesine karar verildi. Proje Bazlı Devlet Yardımına konu tutar 31.389.000.000 TL olup, 2031 yılı sonuna kadar yatırımların yapılması ve yaklaşık 500 kişilik ek istihdam sağlanması öngörülüyor. Yatırımlar, 2026 ve izleyen yıllarda kademeli olarak gerçekleştirilecek.

Ford Trucks Lideri Emrah Duman, projeyi uzun vadeli bir teknolojik dönüşüm vizyonuyla ele aldıklarını belirterek, Eskişehir'de planlanan yatırımın farklı güç aktarma teknolojilerini aynı üretim ve mühendislik ekosistemi içinde geliştirebilen bir yapı oluşturma hedefinin parçası olduğunu ifade etti. Elektrikli, hidrojenli ve gelişmiş içten yanmalı motor teknolojilerini birlikte ele alarak, farklı kullanım ihtiyaçlarına uygun çözümler geliştirdiklerini vurguladı.

Ford Otosan Eskişehir Fabrikası'nda planlanan dönüşüm kapsamında; elektrikli kamyonlar, hidrojen bazlı güç sistemleri, Euro-7 uyumlu yeni nesil motorlar ve yeni kabin mimarileri birlikte ele alınıyor. Bu proje, Türkiye'de ağır ticari araç segmentinde yeni nesil güç aktarma teknolojilerinin birlikte ele alındığı en kapsamlı dönüşüm çalışmalarından biri olarak öne çıkıyor. Aynı zamanda Ar-Ge kapasitesinin artırılması, yeni teknoloji alanlarında uzmanlık geliştirilmesi ve yerli tedarik zincirinin güçlendirilmesi hedefleniyor.