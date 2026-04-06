Ford Otosan Türkiye Ekonomisine Çarpan Etkisiyle Katkı Sağlıyor

06.04.2026 21:10
Ford Otosan, Türkiye otomotiv sektöründe öncü bir rol oynayarak, üretim kapasitesi ve ihracat başarılarıyla ekonominin büyümesine önemli katkılar sağlamaktadır. Şirketin, her 1 TL'lik üretimi ekonomiye 2,94 TL'lik etki yaratırken, istihdam alanında da önemli bir güç olduğu belirtiliyor.

Ford Otosan, Türkiye otomotiv sektörünün öncüsü olarak üretim kapasitesi ve ihracat başarılarıyla ekonomiye önemli katkılar sağlıyor. Şirket, otomotiv üretiminin yaklaşık üçte birini gerçekleştirerek mühendislikten tedarik zincirine kadar geniş bir etki alanı oluşturuyor ve Türkiye ekonomisinin yaklaşık %1'ini temsil eden bir sanayi merkezi haline gelmiştir.

Ford Otosan'ın sanayideki etkisi, üretim çarklarını harekete geçirerek tedarik zinciri ve yan sanayi üzerinden toplam üretimi artırıyor. Şirketin gerçekleştirdiği her 1 TL'lik üretim, ekonomide 2,94 TL'lik bir üretim hacmini tetiklemektedir. Bu durum, lojistikten metale, yazılımdan enerjiye kadar pek çok sektörde büyümeyi destekleyen bir motor görevi gördüğünü ortaya koyuyor.

Şirketin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'ya (GSYH) yaptığı her 1 TL'lik doğrudan katkı, ekosistemindeki çarpan etkisiyle Türkiye ekonomisine 6,65 TL olarak geri dönmektedir. Bu kaldıraç etkisi, Ford Otosan'ın sanayide verimliliği artıran ve milli geliri destekleyen stratejik bir güç olduğunu gösteriyor.

İstihdam alanında da Ford Otosan'ın etkisi belirgin: şirket bünyesinde yaratılan her 1 kişilik istihdam, Türkiye genelinde 14,47 kişilik bir iş gücü talebine karşılık gelmektedir. Tedarik zinciri ve hizmet sektörleri dahil edildiğinde toplamda 277 bin kişilik bir istihdam ağına dokunan Ford Otosan, Türkiye'nin en büyük istihdam platformlarından biri haline gelmiştir.

Ford Otosan Genel Müdürü Güven Özyurt, şirketin sadece bir otomotiv üreticisi değil, Türkiye'de değeri artıran, üretimi çoğaltan ve dönüşümü hızlandıran rasyonel bir güç olduğunu ifade etti. Özyurt, büyüdükçe Türkiye otomotiv sektörünün derinleştiğini, tedarik sanayinin güçlendiğini ve istihdamın yayıldığını vurguladı.

Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Orhan Erem Ateşağaoğlu ve Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökhan Özertan tarafından hazırlanan ekonomik etki analizi araştırması, Ford Otosan'ın Türkiye ekonomisindeki rolünü ve sektörler arası etkileşimi güçlendiren bir ekosistem merkezi olduğunu doğrulamaktadır.

