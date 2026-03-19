Forkliftle Kuyumcudan Altın Çaldı, Eşekle Kaçtı
Forkliftle Kuyumcudan Altın Çaldı, Eşekle Kaçtı

19.03.2026 21:42
Kayseri'de forkliftle kuyumcuya girip altın çalan sanık, eşekle kaçarken yakalandı. 6-16 yıl hapis isteniyor.

Kayseri'de düz kontak yaparak çalıştırdığı forkliftle kepenk ve camlarını kırdığı kuyumcudan altın çaldıktan sonra eşekle kaçan sanık hakkında 6 yıl 4 aydan 16 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, Melikgazi ilçesi İldem Cumhuriyet Mahallesi Tekin Sokak'ta 9 Şubat 2026'da meydana gelen hırsızlığa ilişkin sanık Mehmet Ç. hakkında iddianame hazırladı.

"Mala zarar verme","iş yeri dokunulmazlığını ihlal" ve "bina içinde muhafaza altına alınmış eşyanın hırsızlığı" suçlarından 6 yıl 4 aydan 16 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Kayseri Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi."

İddianamede ifadesine yer verilen sanık Mehmet Ç, olay günü İldem istikametine kendisine ait eşek üzerinde gittiğini belirterek, "Alkollüydüm. Yeniden alkol almak istedim. Tekel bayisi kapalı olduğu için alamadım. Yol üzerinde forklifti gördüm. Kabloları direksiyon yanında açıktı. Kabloları temas ettirerek çalıştırdım. Başka bir tekel bayisine gidip, alkol almak için forklifte bindim. Söz konusu iş yerini gördüm. Aklıma yaşadığım maddi sıkıntılar geldi. Forklitfle kepengi kaldırdım ve iş yerine girdim." beyanında bulundu.

Mehmet Ç, iş yerinin karanlık olması sebebiyle kuyumcuda ilk olarak vitrine yöneldiğini, içinde bulunan cinsini ve miktarını bilmediği altınları aldığını savundu.

Daha sonra altınları alarak uzaklaştığını öne süren Mehmet Ç, "Miktarını bilmediğim altınları aldım. Cebime koyarak yaya olarak kaçtım. Dereye gidip, yeniden eşeğe bindim. Ahırımıza gittim. Eşeği ahıra bağlayıp, samanlık girişine de poşet içinde altınları sakladım. Eve geldim, babam neden Mersin'e gitmediğimi sordu. Aracın bozulduğunu, bu yüzden gidemediğimi söyledim. Kimse beni yönlendirmedi. Maddi ihtiyaçlarımdan dolayı böyle bir şey yaptım. Bir avuç içi kadar altın almıştım. Bir kısmını da olay yerinde düşürmüşüm. Aldığım altınları, babam iş yerine teslim etti. İş yerindeki zararı da karşılamak isterim. Pişmanım" ifadelerini kullandı.

Olay

Kayseri'de İldem Cumhuriyet Mahallesi Tekin Sokak'ta 9 Şubat 2026'da çaldığı forkliftle kuyumcu dükkanının kepenk ve camlarını kırıp, 150 gram altını aldıktan sonra eşekle kaçan zanlı Mehmet Ç, polis ekiplerince yakalanıp çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Olaya ait güvenlik kamerası kayıtlarında zanlının forkliftle kuyumcunun kepenk ve camlarını kırarak içeri girdiği, altınları çaldıktan sonra eşekle kaçtığı anlar yer almıştı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Forkliftle Kuyumcudan Altın Çaldı, Eşekle Kaçtı - Son Dakika

SON DAKİKA: Forkliftle Kuyumcudan Altın Çaldı, Eşekle Kaçtı - Son Dakika
