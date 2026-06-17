Foseptik Çukuruna Düşen İnek Kurtarıldı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde foseptik çukuruna düşen inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kırsal Yukarıazıklı Mahallesi'nde otlayan bir inek, foseptik çukuruna düştü.
Sahibi, hayvanı bulunduğu yerden çıkaramayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, ineği düştüğü çukurdan çıkardı.
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