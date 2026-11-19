(ANKARA) - Panama Çevre Bakanı Juan Carlos Navarro, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP31), dünyanın "petrol mafyası tarafından rehin alındığını" söyledi. Fosil yakıtlardan çıkış konusunda uluslararası müzakerelerde ilerleme sağlanamamasını eleştiren Navarro, "Hepimiz Stockholm sendromuna yakalanmışız. Bizi kaçıranlara aşık olmuşuz. Bu COP'ta aynı şekilde devam edersek hiçbir yere varamayacağız" dedi.

COP31 kapsamında Fosil Yakıtların Yayılmasını Önleme Anlaşması Girişimi tarafından düzenlenen hükümet temsilcileri düzeyindeki basın toplantısında petrol, doğal gaz ve kömürden aşamalı çıkışı düzenleyecek uluslararası bir anlaşma geliştirmek üzere görüşmeler yürüten ülke sayısı 30'a yükseldi. Girişimin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Saint Vincent ve Grenadinler, Guatemala, Panama, Kenya ve Gana, sürece son katılan ülkeler arasında yer aldı.

Panama Çevre Bakanı Juan Carlos Navarro, basın toplantısında konuşan, fosil yakıt endüstrisinin küresel iklim politikaları üzerindeki etkisini şu sözlerle eleştirdi:

" Dünya, petrol mafyası tarafından rehin alınmış durumda. Üstelik hepimiz Stockholm sendromuna yakalanmışız. Bizi kaçıranlara aşık olmuşuz. Bizden karşılıksız, sonsuz, sınırsız sevgi talep ediyorlar. İleriye bakmalı, gerçekleri söylemeli ve kendi ulusal çıkarlarımız doğrultusunda acilen harekete geçmeliyiz. Her birimiz üzerimize düşeni yapar, Vanuatu, Tuvalu ve Fiji'nin örneğini izlersek çok daha iyi bir durumda oluruz. Acilen harekete geçmeli, ulusal düzeyde siyasi irade göstermeli ve işe gerçeklerle yüzleşerek başlamalıyız. Bu COP'ta aynı şekilde devam edersek hiçbir yere varamayacağız. Köklü bir değişim çağrısında bulunuyorum."

FOSİL YAKITLARDAN ÇIKIŞ İÇİN İKİ GİRİŞİM

COP31'in son günlerinde ülke delegasyonları, fosil yakıtlardan uzaklaşma taahhüdünün konferansın nihai karar metnine nasıl yansıtılacağını müzakere ederken, bir dizi ülke BM sürecini tamamlayıcı uluslararası girişimler üzerinde de çalışıyor. Bunlardan biri, 30 ülkenin katıldığı ve petrol, doğal gaz ile kömürden aşamalı çıkış için uluslararası hukuki bir çerçeve oluşturmayı amaçlayan Fosil Yakıtların Yayılmasını Önleme Anlaşması Girişimi.

Bir diğer süreç ise Nisan 2026'da Kolombiya'nın Santa Marta kentinde düzenlenen uluslararası konferansla ilerletilen Santa Marta Süreci. Fosil yakıtlardan adil geçiş konusunda uluslararası işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan süreç kapsamında ikinci konferansın Temmuz 2027'de Tuvalu ve İrlanda'nın ev sahipliğinde düzenlenmesi planlanıyor. Girişimleri destekleyen ülkeler her iki sürecin de Paris Anlaşması'na alternatif olmadığını, fosil yakıtlardan adil, düzenli ve eşitlikçi bir çıkışı hızlandırmayı hedeflediğini vurguluyor.