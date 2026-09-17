Fransa Başbakanı Lecornu, 2027 bütçesinde 54 milyar avro tasarruf istedi - Son Dakika
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Fransa Başbakanı Lecornu, 2027 bütçesinde 54 milyar avro tasarruf istedi

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Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, kamu borcunun bütçe dengesi üzerinde giderek daha fazla baskı uyguladığını belirterek 2027 bütçesinde 54 milyar avro tasarruf istedi. Lecornu, tedbir alınmazsa bütçe açığının GSYH'ye oranının yüzde 6,5'e yakın seyredeceği uyarısında bulundu.

Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, kamu borcunun bütçe dengesi üzerinde giderek daha fazla baskı uyguladığını ve 2027 bütçesinde 54 milyar avro tasarruf istediğini belirtti.

Lecornu'nun Fransız Le Figaro gazetesine verdiği mülakatın ilk kısmı, gazetenin internet sayfasında yayımlandı.

Fransa'nın kamu borcunun bütçe dengesi üzerinde giderek daha fazla baskı uyguladığını kaydeden Lecornu, 2027 bütçesi için 54 milyar avro tasarruf yapılmasını istedi.

Lecornu, "Bu tasarruflar, her yıl durdurulamaz şekilde artan harcamaların motorunu soğutmaya yardımcı olacak. Halkın yaşlanması, sosyal hesapları etkiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Eğer tedbir alınmazsa, sosyal güvenlik kurumunun harcamalarında 22 milyar avroluk artış yaşanacağına işaret eden Lecornu, faiz oranlarını yükselten jeopolitik durum nedeniyle ülkesinin kamu borcunu ödemek için ek 10 milyar avro bulması gerekeceğini aktardı.

Lecornu, gelecek yılın bütçesinde tasarruf adımları atılmazsa, bütçe açığının Gayri Safi Yurt İçi Hasıla??????? (GSYH) oranının yüzde 6,5'e yakın seyredeceğini bildirdi.

Fransa'da 2027 bütçe görüşmelerinin gelecek ay parlamentoda başlaması bekleniyor.

Fransa'da son yıllardaki bütçe anlaşmazlıkları siyasi istikrarsızlığa yol açıyor

Fransa'da bütçe anlaşmazlıkları siyasi istikrarsızlığa neden olurken, 2025 bütçe görüşmelerinde yaşanan uzlaşmazlık nedeniyle Michel Barnier hükümeti, 2024 sonunda gensoru önergesiyle düşürülmüştü.

Barnier'nin selefi François Bayrou da 2026 bütçe tasarısı tartışmaları nedeniyle 8 Eylül 2025'te Ulusal Meclis'te yapılan güven oylamasından çıkamamıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ertesi gün dönemin savunma bakanı Lecornu'ya hükümeti kurma görevi vermişti.

Lecornu, 5 Ekim 2025'te yeni hükümeti kurmuş, kabinesindeki isimlere gelen tepkiler üzerine 1 gün sonra istifa etmişti. Macron, 10 Ekim 2025'te aynı görevi verdiği Lecornu, 2 gün sonra yeniden hükümeti kurmuştu.

Kaynak: AA
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