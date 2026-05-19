Fransa-Cezayir İşbirliği: Yolsuzluk Varlıkları

Fransa, eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika dönemindeki yetkililerin karıştığı yolsuzluk davalarıyla bağlantılı varlık ve fonların geri alınmasında Cezayir ile işbirliğine hazır olduğunu açıkladı.

Cezayir devlet televizyonunun haberine göre, resmi temalarda bulunmak üzere ülkeye gelen Fransa Adalet Bakanı Gerald Darmanin, Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'la gerçekleştirdiği görüşmenin akabinde konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un isteği üzerine Cezayir'i ziyaret ettiğini belirten Darmanin, Fransa Cumhurbaşkanı'nın yakın zamanda Cezayirli mevkidaşı ile uzun görüşmeler yaptığını kaydetti.

Cezayirli yetkililerle yaptığı görüşmelerde özellikle yasa dışı yollarla elde edilen varlıklar üzerinde durduklarını ifade eden Darmanin, Cezayir'in yolsuzluktan kaynaklanan varlıkların ve fonların iadesi için yaklaşık yüz talep sunduğunu dile getirdi.

Bu konuyu Cezayirli mevkidaşı Lutfi Bucuma ile derinlemesine görüştüğünü belirten bakan, Fransız Ulusal Mali Savcısının bu davalarda Cezayirli mevkidaşlarıyla bağımsız olarak çalıştığını aktardı.

Darmanin, Buteflika dönemindeki yetkililerin karıştığı yolsuzluk davalarıyla bağlantılı varlık ve fonların geri alınmasında Cezayir ile işbirliğine hazır olduklarını söyledi.

Cezayir Cumhurbaşkanlığı, nisan ayı başlarında yayınladığı bir açıklamada, Buteflika dönemi yetkililerine ait yasa dışı yollarla elde edilen ve Fransa'ya kaçırılan fon ve varlıkların geri alınmasında Fransız yetkililerinin işbirliği yapmadığını iddia etmişti.

Yağmalanan fonların geri kazanılması, Cumhurbaşkanı Tebbun'un en önemli seçim vaatlerinden biriydi.