Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Bernard Arnault'a Onur Nişanı Takdim Etti

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, dünyanın en zengin iş insanı Fransız milyarder Bernard Arnault'a en büyük onur nişanını takdim ettiği bildirildi.

Politico'nun haberine göre, dün akşam Elysee Sarayı'nda, Fransa merkezli LVMH Holding'in sahibi milyarder Arnault için yapılan törene onlarca ünlü isim katıldı.

Törene katılan isimler arasında, eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun İç Pazardan Sorumlu Üyesi Thierry Breton, Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin ve Kültür Bakanı Rachida Dati yer aldı.

Ayrıca, ABD'li şarkıcı Beyonce ve eşi Jay-Z, Elon Musk, sanatçı Jeff Koons, piyanist Lang Lang, milyarderler Vincent Bollore ve Rodolphe Saade da törendeki isimler arasındaydı.

Cumhurbaşkanı Macron, törende dünyanın en zengin iş insanı Fransız milyarder Arnault'a en büyük onur nişanını (grand-croix de la Légion d'honneur) taktı.

Macron, milyarder Arnault'a 2019'da çıkan yangında hasar gören Fransa'nın ünlü tarihi simgelerinden Notre Dame Katedrali'nin restorasyonuna sunduğu katkılardan dolayı teşekkür etti.