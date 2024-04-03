Fransa'da aşırı sağcı lider Jean-Marie Le Pen vesayet altına alındı

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Fransa'da aşırı sağcı eski Ulusal Cephe partisinin kurucu lideri 95 yaşındaki Jean-Marie Le Pen'in Şubat 2024'ten beri vesayet altında olduğu açıklandı.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Le Pen, kötüleşen sağlık durumu sebebiyle ailesinin de talebi üzerine mahkeme tarafından vesayet altına alındı.

Söz konusu kararın Şubat 2024'te alındığı, Jean-Marie Le Pen'in yasal işleriyle kızları, 2027 cumhurbaşkanlığı seçiminde aşırı sağcı Ulusal Birlik partisinin adayı olduğunu açıklayan Marine Le Pen ile Marie-Caroline ve Yann Le Pen'in ilgileneceği kaydedildi.

Jean-Marie Le Pen'in 1972'de kurduğu Ulusal Cephe, ilk güçlü çıkışını 1983'teki yerel seçimlerde yapmıştı. 1984 Avrupa Parlamentosu seçimlerinde yüzde 10 oya ulaşarak yükselişini sürdüren aşırı sağ parti, 1986 seçimlerinde Ulusal Mecliste 35 sandalye kazanarak güçlenmeye devam etmişti. 2002 cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci turda Jacques Chirac'a karşı kaybeden Le Pen, partisinin liderliğini 2011'de kızı Marine Le Pen'e devretmişti.

Anketlere göre, 2018'de Ulusal Birlik adını alan aşırı sağ partinin haziran ayındaki Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Fransa'da yaklaşık yüzde 30 oyla ilk sırayı alması bekleniyor.