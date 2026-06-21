Fransa'da Aşırı Sıcaklar ve Alkol Yasağı - Son Dakika
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Fransa'da Aşırı Sıcaklar ve Alkol Yasağı

Fransa\'da Aşırı Sıcaklar ve Alkol Yasağı
21.06.2026 12:35
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Fransa'da 41 dereceye ulaşan sıcaklar nedeniyle alkol yasağı ve kırmızı alarm ilan edildi.

Fransa'da 41 dereceyi bulan aşırı sıcaklar hükümeti alarma geçirdi. Başbakan Lecornu başkanlığındaki kriz toplantısının ardından, büyük müzik festivalinde alkol yasağı getirildi.Avrupa'nın birçok bölgesini etkisi altına alan sıcak hava dalgasıYunanistan'dan İspanya'ya orman yangınları tehlikesini artırırken Fransa'da milyonların yaşadığı başkent Paris dahil 35 bölge için en yüksek seviye olan kırmızı, 45 bölge için de en yüksek ikinci seviye olan turuncu alarm ilan edildi. Fransa Meteoroloji Servisi, bugün için ülkenin neredeyse tamamında, 38 ila 41 derece arasında sıcaklıklar beklendiğini duyurdu.

Hükümet, ülke genelinde kamuya açık alanlarda düzenlenen müzik festivali "Müzik Bayramı" (Fete de la Musique) ile ilgili olarak da bazı önlemler aldı. Başbakan Sébastien Lecornu'nun başkanlığındaki kriz toplantısının ardından yapılan açıklamada, kırmızı alarm verilen bölgelerdeki kamuya açık alanlarda alkol tüketim yasağı uygulanacağı belirtildi. Hükümet bu kararla, Fransa genelinde yapılan ve büyük ilgi gören müzik festivali sırasında acil servislerin yükünü hafifletmeyi amaçlıyor.

Avrupa'nın büyük kısmında olduğu gibi Fransa'da da geçen ay aşırı sıcak hava dalgası yaşanmış, Fransa Meteoroloji Servisi, o dönemki sıcakları "Mayıs ayı için görülmemiş, tarihi ve olağanüstü" olarak nitelendirmişti.

Avrupa genelinde iklim krizi tırmanıyor

Fransa'daki bu olağanüstü sıcaklar kıta genelinde daha büyük bir tehlikeye işaret ediyor. Nisan ayında yayımlanan Avrupa İklim Durumu raporuna göre, kıtanın en az yüzde 95'i 2025 yılında ortalamanın üzerinde sıcaklıklar yaşadı. 30 derecenin üzerindeki sıcak hava dalgaları Kuzey Kutup Dairesi'ne kadar ulaşırken, deniz yüzeyi sıcaklıkları da şimdiye kadarki en yüksek seviyeye çıktı. Raporu hazırlayan iklim uzmanları, Avrupa'nın en hızlı ısınan kıta olduğunu ve bunun etkilerinin şimdiden çok ağır hissedildiğini vurguluyor.

Veriler, Avrupa'nın küresel ortalamanın yaklaşık iki katı hızla ısındığını ortaya koyuyor. Kıtadaki ortalama sıcaklık, 19'uncu yüzyılın sonlarındaki sanayi öncesi döneme kıyasla 2,5 derece artarken, dünya genelindeki ortalama artış ise 1,4 derece olarak ölçüldü.

dpa/ ETO,ET

Kaynak: Deutsche Welle

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Son Dakika Güncel Fransa'da Aşırı Sıcaklar ve Alkol Yasağı - Son Dakika

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