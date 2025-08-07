Fransa'da Büyük Yangın: 16 Bin Hektar Küle Döndü - Son Dakika
Fransa'da Büyük Yangın: 16 Bin Hektar Küle Döndü

07.08.2025 12:39
Fransa'nın Aude vilayetinde çıkan yangın, 16 bin hektar alanı kül ederken, 1 kişi hayatını kaybetti.

Fransa'nın güneyindeki Aude vilayetinde çıkan ve şimdiye kadar 16 bin hektardan fazla alanı küle çeviren yangın henüz kontrol altına alınamadı.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Aude'ye bağlı Rubaute kasabasında 5 Ağustos'ta çıkan yangın, rüzgarın ve aşırı sıcakların etkisiyle kısa sürede binlerce hektarlık alana yayıldı.

Şu ana kadar 15 kasabanın etkilendiği yangında 36 ev ve 40'a yakın araba alevlere teslim oldu.

Yangında 11'i itfaiye görevlisi 13 kişi yaralanırken, 65 yaşında bir kadın hayatını kaybetti.

Yaklaşık 2 bin itfaiyecinin yanı sıra söndürme uçaklarıyla havadan müdahalenin devam ettiği yangın henüz kontrol altına alınamazken, 16 bin hektardan fazla alan kül oldu.

Dumanların onlarca metreye yükseldiği, "Fransa'da yazın en büyük yangının yaşandığı" bölgede, 2 gündür söndürme çalışmaları sürüyor.

Ribaute Belediye Başkanı Alain Costa, yangının insan hatası nedeniyle çıkmış olabileceğini bildirmişti.

Fransa Başbakanı François Bayrou ve İçişlerinden Sorumlu Bakan François- Noel Buffet dün yangın bölgesini ziyaret etmişti.

Aude vilayetinin yangınlarla mücadelesi sürüyor

Bu yıl çok sayıda yangının yaşandığı vilayette temmuz başında Narbonne kasabası yakınlarında çıkan ve 1000'e yakın itfaiyecinin müdahale ettiği yangında, yaklaşık 2 bin hektar ormanlık alan yok olmuştu.

Ayrıca 26 Temmuz'da Sigean kasabasındaki yangın, 630 itfaiye görevlisinin çalışmaları sonucu söndürülmüş ancak 600 hektar yeşil alan küle dönmüştü.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, Fransa, Sağlık, Çevre, Dünya, Son Dakika

