Fransa'da cezaevi nakil aracına saldırı sonrası tutuklularla ilgili yeni düzenleme yapılması talepleri arttı - Son Dakika
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Fransa'da cezaevi nakil aracına saldırı sonrası tutuklularla ilgili yeni düzenleme yapılması talepleri arttı

Fransa\'da cezaevi nakil aracına saldırı sonrası tutuklularla ilgili yeni düzenleme yapılması talepleri arttı

Fransa'da iki görevlinin ölümü ve bir mahkumun firarıyla sonuçlanan cezaevi nakil aracına yönelik saldırı, ülkedeki adalet sisteminin eleştirilmesine neden oldu. Hükümet üzerindeki baskı artarak, tutuklularla ilgili yeni düzenlemeler yapılması talepleri arttı.

20.05.2024 14:46
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Fransa'da iki görevlinin ölümü ve bir mahkumun firarıyla sonuçlanan cezaevi nakil aracına yönelik saldırı, ülkedeki adalet sisteminin eleştirilmesine neden oldu, tutuklularla ilgili yeni düzenleme yapılması konusunda hükümet üzerindeki baskı arttı.

France Info'nun haberine göre Fransa hükümeti, 14 Mayıs'ta Eure vilayetinde bir mahkumu taşıyan cezaevi nakil aracına düzenlenen saldırı sonrası, tutukluların farklı gerekçelerle cezaevinden çıkarılmasını sıkı şekilde kontrol etmek amacıyla "Flaş Misyonu" adıyla yeni program başlattı.

Misyonun Eş Başkanı Rönesans Partisi Milletvekili Caroline Abadie, mahkumların farklı sebeplerle cezaevinden çıkarılmasının güvenlik zafiyeti oluşturduğunu belirtti.

Abadie, geçen yıl ülke genelinde cezaevlerinden 130 bin kez mahkum çıkarıldığını ve tutuklularla katedilen yolun 1 milyon kilometreyi bulduğunu açıkladı.

Mahkumların sağlık, duruşma ve transfer gibi gerekçelerle cezaevinden çıkarılmalarının yoğun güvenlik önlemlerini zorunlu kılmasının yanı sıra görevlilerin hayatını tehlikeye attığına dikkati çeken Abadie, bu uygulamayı azaltmak amacıyla çalıştıklarını kaydetti.

Geçen hafta iki cezaevi görevlisinin ölümüyle sonuçlanan saldırı sonrası Fransa Ulusal Meclisi harekete geçmiş ve mahkumların cezaevinden çıkarılmasıyla ilgili yeni misyon başlatmıştı.

Cezaevi nakil aracına saldırı anına ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından bazı internet kullanıcıları, onlarca polisin gözü önünde bir mahkumun kaçırılmasına tepki göstermiş, ülkedeki adalet sistemini ve buna bağlı güvenlik önlemlerini eleştirmişti.

Cezaevi nakil aracına yönelik saldırı

Fransa'nın Rouen şehrinden Evreux yönüne giden ve bir mahkumu taşıyan cezaevi nakil aracı, 14 Mayıs'ta Eure vilayetinde silahlı saldırıya uğramıştı.

İki cezaevi görevlisinin hayatını kaybettiği, 3'ünün ağır yaralandığı saldırıda araçtaki mahkum firar etmişti.

Uluslararası Polis Teşkilatı (İnterpol), kaçan mahkum için kırmızı bültenle arama kararı çıkarmıştı.

Kaçan mahkumu arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fransa'da cezaevi nakil aracına saldırı sonrası tutuklularla ilgili yeni düzenleme yapılması talepleri arttı - Son Dakika

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