Fransa'da Çiftçi Gösterileri Başlıyor

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Fransa'da çiftçiler, Avrupa Birliği (AB) ile Arjantin, Brezilya, Paraguay ve Uruguay'ın üye olduğu Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) arasındaki ticaret anlaşmasına tepki olarak 18 Kasım'dan itibaren gösteriler düzenleyecek.

Fransa'nın önde gelen çiftçi sendikalarının çağrısıyla 18 Kasım'dan itibaren çiftçiler, ülke genelinde valilik binalarının önünde ve kavşaklarda gösteriler düzenleyecek.

Brezilya'da G20 Zirvesi'nin düzenlendiği sırada Fransa'da başlayacak olan gösterilerde çiftçiler, "haksız rekabete" yol açacağı gerekçesiyle tepki verdikleri AB-MERCOSUR ticaret anlaşmasının imzalanmamasını talep edecek.

Fransız çiftçilerin eylemlerinin, aralık ayının ortasına kadar devam etmesi bekleniyor.

Bu yılın başlarında Fransa'da çiftçilerin haftalarca süren yol kapatma eylemleri hükümetin tarım sektöründe bazı adımlar atması üzerine sonlanmıştı. Hükümetin eylemlerini sonlandırması için çiftçilere verdiği sözler arasında AB ile MERCOSUR arasında imzalanması planlanan serbest ticaret anlaşmasının askıya alınması da yer alıyordu.

Fransız hükümeti, çiftçiler açısından haksız rekabete yol açacağı gerekçesiyle bu anlaşmayı kabul etmelerinin mümkün olmadığını ve çiftçi haklarına ilişkin "mücadelenin Avrupa çapında verilmesi" gerektiğini belirtmişti.

AB-MERCOSUR ticaret anlaşması

AB ile MERCOSUR arasında serbest ticaret anlaşması kapsamında, AB ile MERCOSUR arasındaki mal ve ürün ticaretinde uygulanan gümrük vergilerinin büyük kısmının kaldırılmasını, AB ülkelerinin otomotiv, makine, kimya ve tıbbi ürünlerine MERCOSUR tarafından uygulanan gümrük vergi oranlarının düşürülmesini içeriyor.

Anlaşmanın yürürlüğe girmesi halinde AB ve MERCOSUR, çeşitli tarım ürünlerinde yüksek gümrük vergi oranlarını azaltacak ve MERCOSUR ülkeleri AB'ye et, tavuk ve şeker gibi ürünleri daha kolay satabilecek.