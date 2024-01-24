Fransa\'da Çiftçiler Tarım Politikasını Protesto Ediyor

Fransa'da hükümetin tarım politikasını protesto eden çiftçiler, güneydeki Agen Valiliğinin önüne saman döktü.

Ülke basınındaki haberlere göre, Lot-et-Garonne vilayetine bağlı Agen kentinde çiftçiler bu hafta ikinci kez valiliğin önünde traktörleriyle eylem yaptı.

Hükümetin tarım politikasını protesto eden çiftçiler, valiliğin önüne traktörleriyle saman ve toprak döktü, traktör lastikleri bıraktı.

Çiftçiler, Agen'de uluslararası fast food zincirinin şubesinin içine de saman bıraktı.

Aynı kentteki bir çiftçi, Avrupa Birliğinin (AB) bayrağını yaktı.

Güneydeki Bordo kentinde ise çiftçiler traktörleriyle Aquitaine köprüsünü trafiğe kapattı.

Çiftçi sendikası FNSEA Başkanı Arnaud Rousseau, cuma gününe kadar 85 vilayette çiftçilerin eylemler yapacağını ifade etti.

Rousseau, sendikanın bugün çiftçilerin yaklaşık 40 talebini duyuracağını belirtti.

Çiftçi sendikası FDSEA Seine-et- Marne de hükümetin çiftçilerin taleplerine net çözümler sunmadığı takdirde 10 gün içinde Paris'in bağlı olduğu Ile-de-France bölgesini trafiğe kapacaklarını duyurdu.

Öte yandan, Paris'e yakın Beauvais kentinde otoyolda yol kesme eylemini sürdüren çiftçiler, ilerleyen günlerde Paris'e doğru ilerlemeyi planladıklarını söyledi.???????

Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası basına açıklama yapan Hükümet Sözcüsü Prisca Thevenot ise hükümetin çiftçilerin çağrısını duyduğunu ve gelecek günlerde bu çağrıya cevap vermek için açıklamalar yapacağını kaydetti.

Thevenot, Başbakan Gabriel Attal'ın bu kapsamda hızlı bir şekilde sahaya ineceğini bildirdi.

Çiftçiler eylemlerini sürdürüyor

Fransa'nın özellikle güneyinde Toulouse gibi farklı kentlerde çiftçiler, hükümetin tarım politikasını 5 gündür protesto ediyor.

Gelirlerinin çok düşük olmasından şikayet eden çiftçiler, bu kapsamda günlerdir ülkedeki bazı otoyol ve yolları trafiğe kapatıyor.