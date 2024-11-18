Fransa'da Çiftçiler Yeniden Eylemde - Son Dakika
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Fransa'da Çiftçiler Yeniden Eylemde

Fransa'da çiftçiler, AB-MERCOSUR serbest ticaret anlaşmasına karşı eylem kararı aldı.

18.11.2024 12:16
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Fransa'da yılbaşında geniş çaplı eylem yapan çiftçiler yeniden eylem kararı alırken, ilk çiftçi konvoyu Paris yakınlarına ulaştı.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Paris'in Ile-de-France bölgesinde çiftçiler, Avrupa Birliği (AB) ile Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) arasında imzalanması planlanan serbest ticaret anlaşmasının yanı sıra hükümetin tarım politikalarına karşı protestoları yeniden başlattı.

Sendikaların çağrısı ile çiftçiler ülke çapında eyleme gitme kararı alırken, Yvelines ve Essonne vilayetlerinden traktörleri ile harekete geçen ilk çiftçi konvoyları ulaşımı aksattı.

Yetkililer, sürücülerin bu vilayetlerde çiftçi eylemlerinden etkilenen bazı anayolları kullanmamasını istedi.

Çiftçilerin 2 vilayetten hareketle oluşturduğu 4 konvoy bölgedeki birçok otoyolda ulaşımı olumsuz etkilerken, Yvelines'teki Villacoublay Hava Üssü yakınlarındaki N118 otoyolunu kısmen trafiğe kapattı.

Muhalefetten AB-MERCOSUR anlaşmasının mecliste görüşülmesi çağrısı

Fransa'da çiftçileri yaklaşık 1 yıl sonra yeniden eylem yapmaya iten MERCOSUR ve AB arasında serbest ticaret anlaşması planına muhalefet kanadından da tepki geldi.

Solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partili siyasiler, anlaşmanın Ulusal Meclis'te müzakere edilmesini ve hükümetin Fransızların onay vermediği bir anlaşmayı yürürlüğe koymamasını istedi.

Fransız çiftçilerin eylemlerinin, aralık ayının ortasına kadar devam etmesi bekleniyor.

Bu yılın başlarında Fransa'da çiftçilerin haftalarca süren yol kapatma eylemleri hükümetin tarım sektöründe bazı adımlar atması üzerine sonlanmıştı. Hükümetin eylemlerini sonlandırması için çiftçilere verdiği sözler arasında AB ile MERCOSUR arasında imzalanması planlanan serbest ticaret anlaşmasının askıya alınması da yer alıyordu.

Fransız hükümeti, çiftçiler açısından haksız rekabete yol açacağı gerekçesiyle bu anlaşmayı kabul etmelerinin mümkün olmadığını ve çiftçi haklarına ilişkin "mücadelenin Avrupa çapında verilmesi" gerektiğini bildirmişti.

AB-MERCOSUR ticaret anlaşması

AB ile MERCOSUR arasında serbest ticaret anlaşması, taraflar arasındaki mal ve ürün ticaretinde uygulanan gümrük vergilerinin büyük kısmının kaldırılmasını ve AB ülkelerinin otomotiv, makine, kimya ve tıbbi ürünlerine MERCOSUR tarafından uygulanan gümrük vergi oranlarının düşürülmesini içeriyor.

Anlaşmanın yürürlüğe girmesi halinde AB ve MERCOSUR, çeşitli tarım ürünlerinde yüksek gümrük vergi oranlarını azaltacak ve MERCOSUR ülkeleri AB'ye et, tavuk ve şeker gibi ürünleri daha kolay satabilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fransa'da Çiftçiler Yeniden Eylemde - Son Dakika

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