Fransa'da cumhurbaşkanı adayları Ukrayna yardımında ayrıştı, Le Pen karşı çıktı

Fransa'da aşırı sağcı cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen, ülkesinin artık Ukrayna'ya finansal olarak yardım sağlayamayacağını savunurken, merkez sağcı cumhurbaşkanı adayı Gabriel Attal, bu ülkeye yaptıkları desteğin kendi güvenliklerine yönelik bir yatırım olduğunu belirtti.

Haber sitesi Politico, Fransa'nın başkenti Paris'te "Playbook Paris Live" zirvesi düzenledi.

Zirve kapsamındaki programa, ülkede 2027'deki cumhurbaşkanı seçimleri kapsamında yarışan adaylardan 3'ü konuk oldu.

Aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) Partisi cumhurbaşkanı adayı Le Pen, burada yaptığı konuşmada, "Artık Ukrayna'ya finansal yardım sağlayamayız." diyerek, Fransa'nın bütçe durumuna bakıldığında artık Ukrayna'yı destekleme imkanları kalmadığını söyledi.

"Belki de başka finansman türleri bulmak gerekebilir." ifadesini kullanan Le Pen, Fransa'nın NATO'nun entegre komuta yapısında çıkarılmasını istediğini ancak şu anda bu yönde adımlar atmanın zamanı olmadığını vurguladı.

Le Pen, "Bir gecede tahvil krizi patlak verebilir." diyerek, 2027 bütçesinin en az kusurla geçmesi için çalışacağını kaydetti.

"Bu bir insani yardım operasyonu değil"

Merkez sağcı Rönesans Partisi cumhurbaşkanı adayı Attal ise Fransa'nın Ukrayna'ya finansal olarak desteklemeyi sürdürmesi gerektiğini savunarak, "Bu bir insani yardım operasyonu değil." dedi.

Bu ülkeye yaptıkları desteğin kendi güvenliklerine ve Fransızların günlük hayatlarına yönelik bir yatırım teşkil ettiğini belirten Attal, Ukrayna hava sahasını korumak için Fransız uçakları gönderilmeli mi sorusuna "Bu (seçeneği) dışlamamız gerektiğini düşünüyorum." yanıtını verdi.

Attal, bunun için Ukraynalıların da bu yönde bir talebi olması ve başka ülkelerle işbirliği içinde olmaları gerektiğini kaydederek, yapay zekanın gelişme ritmini yavaşlatmadan bu alanda bir düzenleme yapılmasını savundu.

Yapay zeka alanında, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) modeline benzer bir uluslararası kuruluşun kurulmasını teklif eden Attal, 2027 bütçe görüşmeleri kapsamında hükümetin muhalefet tarafından düşürülmesi riski konusunda "ne RN ne de LFI partisine güvenebileceklerini" söyledi.

Attal, "Marine Le Pen aldığı kararlarda, Fransa'nın çıkarlarına değil yalnızca kendi siyasi çıkarlarına bakıyor." diyerek, seçimi kazanması halinde ülke için 5 yılda toplam 150 milyar avroluk bir tasarruf planı uygulamayı öngördüğünü dile getirdi.

"Ben yalnızca Birleşmiş Milletler kuruluşunu tanıyorum"

Programın bir diğer konuğu solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi cumhurbaşkanı adayı Jean-Luc Melenchon, Fransa'nın NATO'dan çıkmasını isteğini yineleyerek, bunun ülkesinin Avrupa Birliği'nin (AB) ortak sınırlarını korumaya son vereceği anlamına gelmediğini belirtti.

Fransa'nın daha önce yıllarca NATO'nun entegre komuta yapısından çekildiğini, bunun hiçbir şey değiştirmediğini ifade eden Melenchon, "(ABD Başkanı Donald) Trump gibi biriyle muhatap olduğunuzda, bu aynı zamanda bir onur meselesi." dedi.

Melenchon, Trump'ın ABD'de düzenlenecek G20 Zirvesi'ne Rusya'yı davet etmesi hakkında "Ben iyi bir müşteri değilim, bu şeyi (G20) daima kınadım. Ben, yalnızca Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşunu tanıyorum." diye konuştu.

Almanya'nın Avrupa'nın en büyük konvansiyonel ordusunu kurmak istemesinden duyduğu endişeyi dile getiren Melenchon, Berlin hükümetinin böyle bir adım atmadan önce diğer Avrupa ülkeleriyle görüşmesi gerektiğini kaydetti.